(Görüntülü) Otomobilinde ölü bulundu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3 çocuk babası Hüseyin A. (40) otomobilinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Hüseyin A.'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığı bildirildi.



Turgutlu Saman Pazar Yeri'nde tenekecilik yapan Hüseyin A., bugün saat 10.00 sıralarında, Turgutlu Ovası, Çakal Azmağı mevkisinde 45 ZC 6379 plakalı otomobilde, bir arkadaşı tarafından hareketsiz halde kanlar içinde bulundu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yanında bulunan av tüfeğiyle çenesinin altından vurulduğu belirlenen Hüseyin A.'nın öldüğü saptandı.



10 yıl önce eşinden boşandığı ifade edilen Hüseyin A.,'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Jandarma, Hüseyin A.'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.