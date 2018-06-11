(Görüntülü) Otomobilin zulasından çıkanlar polisi şaşkına çevirdi
ADANA polisi şüphe üzerine durduğu otomobilin tavan ve vites kutusuna gizlenmiş, 2 ruhtasız tabanca ve 20 bin lira değerindeki kokain buldu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde şüphelendikleri...
11 Haziran 2018 Pazartesi 10:55
ADANA polisi şüphe üzerine durduğu otomobilin tavan ve vites kutusuna gizlenmiş, 2 ruhtasız tabanca ve 20 bin lira değerindeki kokain buldu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde şüphelendikleri bir otomobili kontrol etmek istedi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, kovalamaca sonucu otomobili ara sokakta durdurdu. Polis yaptığ aramada ise, aracın tavan ve vites kutusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ve 20 bin lira değerinde kokain buldu. Uyuşturucu satıcısı oldukları saptanan Ramazan B., Fırat Ç., ve Fikret T.'nin ayrıca 'Silahla tehdit ve silahla yaralama' suçlarından da arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.