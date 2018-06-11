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(Görüntülü) Otomobilin zulasından çıkanlar polisi şaşkına çevirdi

ADANA polisi şüphe üzerine durduğu otomobilin tavan ve vites kutusuna gizlenmiş, 2 ruhtasız tabanca ve 20 bin lira değerindeki kokain buldu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde şüphelendikleri...

ADANA polisi şüphe üzerine durduğu otomobilin tavan ve vites kutusuna gizlenmiş, 2 ruhtasız tabanca ve 20 bin lira değerindeki kokain buldu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde şüphelendikleri bir otomobili kontrol etmek istedi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, kovalamaca sonucu otomobili ara sokakta durdurdu. Polis yaptığ aramada ise, aracın tavan ve vites kutusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ve 20 bin lira değerinde kokain buldu. Uyuşturucu satıcısı oldukları saptanan Ramazan B., Fırat Ç., ve Fikret T.'nin ayrıca 'Silahla tehdit ve silahla yaralama' suçlarından da arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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