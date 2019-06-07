(Görüntülü) Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü...
07 Haziran 2019 Cuma 16:49
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin yakıt deposuna pet şişeler içinde gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilin İran uyruklu sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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