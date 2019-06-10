(Görüntülü) Otomobilin motorundan ruhsatsız tabanca çıktı
ADANA'da arama yapılan otomobilin motor bölüme gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile bagaj ve kapı içlerin yapılan gizli bölmelerde 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:12
ADANA'da arama yapılan otomobilin motor bölüme gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile bagaj ve kapı içlerin yapılan gizli bölmelerde 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsurura rastlamayan polis, detaylı aramaya yaptı. Ekipler, aracın bagaj kısmında ve kapı içlerine yapılan gizli bölmelerde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Motor bölümünde de sarılı tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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