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(Görüntülü) Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

KIRIKKALE'de, bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaletepe Mahallesi Deli Osman Cami civarında park halinde bulunan otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu...

KIRIKKALE'de, bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaletepe Mahallesi Deli Osman Cami civarında park halinde bulunan otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ismi öğrenilmeyen otomobil sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, ekipler tarafından doğal yaşamına bırakılırken, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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