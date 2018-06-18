BURSA'da, uyuşturucu nakli ihbarı üzerine yapılan kontroller sırasında durdurulan şüpheli otomobilde, LPG tankına zulalanmış 20 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobili merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Mahallesi'nde durdurarak, sürücüyü etkisiz hale getirdi. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bulunan LPG tankına zulalanmış 20 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü Y.A. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Otomobilin LPG tankında 20 kilo eroin ele geçirildi
BURSA'da, uyuşturucu nakli ihbarı üzerine yapılan kontroller sırasında durdurulan şüpheli otomobilde, LPG tankına zulalanmış 20 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, doğu illerinden...
18 Haziran 2018 Pazartesi 17:06
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