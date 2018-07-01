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(Görüntülü) Otomobilin kaldırımdaki 2 kadına çarptığı kaza kamerada

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün sabah saatlerinde, Adapazarı'nın işlek caddelerinden...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Adapazarı'nın işlek caddelerinden Maltepe Mahallesi'ndeki Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 41 PR 104 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, sağa- sola savrularak, kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kazada, havada takla atıp düşen kadınlar, yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kadın, tedaviye alındı. Kaza anı ise yol üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin yolun karşıya geçip, kaldırıma ulaşan 2 kadına çarptığı, kadınların havaya savrulması yer alıyor. Bu sırada kaldırımda olan ve kazaya tanıklık edenlerin de ellerini başlarına götürüp, olduğu yerde kaldığı ve yardıma koşmaları da kameraya yansıdı. Hastanede tedavi gören 2 kişin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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