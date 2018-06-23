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(Görüntülü) Otomobilin çarptığı yaya öldü; kimliği belirlenemedi

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kimliği belirsiz kişi, öldü.  Kaza, saat 05.00 sıralarında Kulu ilçesi, Ankara-Konya karayolunda meydana geldi. İstanbul’dan Konya’ya gelen Mehmet Samet Ü. yönetimindeki 34 DP 8120 plakalı...

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kimliği belirsiz kişi, öldü. 

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kulu ilçesi, Ankara-Konya karayolunda meydana geldi. İstanbul’dan Konya’ya gelen Mehmet Samet Ü. yönetimindeki 34 DP 8120 plakalı otomobil, iddiaya göre yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Şarampole savrulan kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki yayanın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Samet Ü. gözaltına alınırken, ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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