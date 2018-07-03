Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

(Görüntülü) Otomobilin çarptığı iki kardeş yaşamını yitirdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan Evrim (9) ve ile kardeşi Ekin Ç. (8) yaşamını yitirdi, yanlarındaki kuzenleri Emine Y. (30) de ağır yaralandı. Merkez Toroslar ilçesi Darısekisi...

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan Evrim (9) ve ile kardeşi Ekin Ç. (8) yaşamını yitirdi, yanlarındaki kuzenleri Emine Y. (30) de ağır yaralandı.

Merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne yolu 20'nci kilometresinde aracını yol kenarına park eden Emine Y., kuzenleri Evrim Ç. ve Ekin Ç. ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada R.T. yönetimindeki 33 AET 61 plakalı otomobil, yol ortasındaki Emine Y., Evrim ve Ekin Ç.'ye çarptı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Evrim ve Ekin Ç. kardeşler, olay yerinde can verirken, ağır yaralanan Emine Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, güvenlik kameralarınca kaydedilirken, sürücü R.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325