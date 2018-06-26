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(Görüntülü) Otomobilin çarptığı bisikleti çocuk öldü

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde marketten alışveriş yapıp bisikletiyle eve dönen Ahmet Gül (15), karayolunda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Hakkı Zemzem, olay yerinden 50 kilometre ileride yakalandı. Kaza,...

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde marketten alışveriş yapıp bisikletiyle eve dönen Ahmet Gül (15), karayolunda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Hakkı Zemzem, olay yerinden 50 kilometre ileride yakalandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Beyşehir-Akseki karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan ve yaz tatili için ailesiyle Beyşehir'deki akrabalarını yanına gelen Ahmet Gül, yiyecek almak için bisikletiyle markete gitti. Ahmet, alışverişin ardından evine dönmek için bisikletine binerek yola çıktı. Ahmet Gül karayolu kenarından giderken, Hakkı Zemzem yönetimindeki 42 BND 21 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Ahmet, yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak kaza yerine gelen Ahmet Gül'ün ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Görgü tanıklarının kazaya karışan otomobilin plakasını vermesi üzerine bölgede çalışma başlatan polis, sürücünün 50 kilometre ilerideki Derebucak ilçesine gittiğini belirledi. Bunun üzerine sürücü Hakkı Zemzem, ilçe girişinde polis tarafından durdurulup gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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