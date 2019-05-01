(Görüntülü) Otomobilin bisiklet parkına çarpma anı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bisiklet parkına çarptı. 4 motosiklet ile 1 bisikletin zarar gördüğü kaza, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Yağızhan Yaman'ın (22) kullandığı 16 JTC 48 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bisiklet parkına çarptı. Kazada parkta bulunan 4 motosiklet ve 1 bisiklette maddi hasar oluştu. Sürücü Yaman'ın yara almadığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.