(Görüntülü) Otomobile giren yılanın çıkması için son çare süt bırakıldı

BOLU'da, bir otomobilin alt kısmına giren yılanı çıkarmak için itfaiyeciler ve vatandaşlar seferber oldu. Yılanı çıkarmak için 3 saat boyunca her türlü yol denendi, ancak başarılı olunamadı. Yılanın çıkması için son çare süt bırakılırken, sürücü sandalyeye oturup yılanın çıkmasını bekledi.



Bolu'da bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışan Hakkı Kol, Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarındaki bir tarlanın yanına otomobilini park etti. Hakkı Kol, otomobilinin alt kısmına bir yılanın girdiğini gördü. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yılanı bulamadı. Yılanın görülmesi halinde yeniden çağrılmalarını isteyen ekipler, itfaiye istasyonuna geri döndü. Hakkı Kol, aracını hareket ettirip ani fren yaparak yılanın düşmesini sağlamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Daha sonra aracın altına süt konulup yılanın çıkması beklendi. Yılan yine çıkmadı. Bu sırada vatandaşlar yılanı gördü. Yılan sopayla çıkarılmaya çalışıldı, ancak yine başarılı olunamadı. Tekrar çağrılan itfaiye ekipleri de yılanı çıkaramadı. Yaklaşık 3 saatlik uğraşlar sorunsuz kalınca, Hakkı Kol yılan korkusundan aracına binemedi.



Park ettiği aracının altına yılanın çıkması için süt bırakan Hakkı Kol, bir sandalyeye oturarak bekledi.

