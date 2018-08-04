(Görüntülü) Otomobilden iş yerine silahlı saldırı kamerada

BURSA'da, kumaş dükkanı işleten Hasan Alkan (32), iş yerinin önünde otururken otomobilden silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırıyı gerçekleştiren ve kimlikleri belirlenen 2 kişi aranıyor.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Alkan, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla otururken, dükkanın önünden geçerken yavaşlayan otomobilden pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Karın bölgesine 2 kurşun isabet eden Hasan Alkan, ağır yaralandı. Alkan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesi ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi, olayın ardından aynı otomobille kaçtı. Polis, sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin, M.A. ve K.A. olduğunu belirledi. Şüpheliler ile Hasan Alkan arasında alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.



Polis, olay yerinde yaptığı incelemede bulunan boş kovanlara el koydu. Görüntüde, şüphelilerin iş yerinin önünden otomobille geçerken yavaşlayıp Hasan Alkan'ı kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü. Saldırı sırasında Alkan yere düşerken, yanındaki arkadaşlarına kurşun isabet etmediği görüldü. Polis, 2 saldırgını yakalamak için çalışma başlattı.