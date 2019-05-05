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(Görüntülü) Otomobilde uyuşturucu kullanan gençler, zincirleme kazaya yol açtı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, otomobilde uyuşturucu kullanan gençler, yoğun trafikte zikzak yapınca 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Araçtaki 4 genç gözaltına alındı. Kaza, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi...

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, otomobilde uyuşturucu kullanan gençler, yoğun trafikte zikzak yapınca 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Araçtaki 4 genç gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.C.B., yönetimindeki 07 MGJ 05 plakalı otomobille, iddiaya göre, yoğun trafikte zikzak çizerek ilerlerken, Rusya uyruklu Sergey Deyabın'ın kullandığı 07 MA 2281 plakalı otomobili sıkıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki demir bariyerleri yerinden sökerek, durdu. Arkadan ve karşı şeritten gelen 3 otomobil de kazaya karıştı. Otomobillerde bulunanlar, kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada olay yerine gelen 'Yunus' ekibi, kazaya neden olan ve zikzak yaptıktan sonra Güllük Alt Geçidi altında yol ortasında duran gençlerden birinin otomobilden inerek, refüjdeki çiçeklerin arasına bir şeyler attığını gördü. Çiçekleri kontrol eden 'Yunus' ekibi, metamfetamin buldu. Uyuşturucu maddeyi çiçeklerin arasına attığı öne sürülen C.H., gözaltına alındı.

Otomobil sürücüsü M.C.B.'nin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.C.B., trafik polislerine ifade verirken, araçta bulunan E.M.A.'nın üst aramasında ise esrar bulundu. E.M.A.'nın yanına gelen kız arkadaşı E.G.'nin de hareketlerini şüpheli bulan ekip, genç kızın kontrol ettiği cüzdanında da metamfetamin ele geçirdi. Kazaya karışan sürücülerden Mehmet Turan, 07 MGJ 05 plakalı otomobilin sürücüsünün tehlikeli olarak zikzak çizerek, ilerlediğini ve 07 MA 2281 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp, refüjdeki demir bariyerlere vurduğunu söyledi. Polis, zikzak çizen otomobilin sürücüsünü, arkadaşlarını ve sonradan olay yerine gelen E.G.'yi gözaltına aldı.

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