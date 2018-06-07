(Görüntülü) Otomobilde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi
AKSARAY'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 06 FE 0906 plakalı otomobille...
07 Haziran 2018 Perşembe 15:46
AKSARAY'da polisin durdurduğu otomobilde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 06 FE 0906 plakalı otomobille Konya'dan Aksaray'a kaçak silah getireceği bilgisine ulaştı. Konya yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Murat Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 7.65 mm çapında 16 ve 9 mm çapında 3 tabanca ele geçirildi. Murat Ç. gözaltına alındı.
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