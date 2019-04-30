(Görüntülü) Otomobilde 10 kilo esrar ele geçirildi
ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde 10 kilo 390 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesinden Elazığ'a uyuşturucu getirileceği ihbarıyla harekete geçti....
30 Nisan 2019 Salı 12:08
ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde 10 kilo 390 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesinden Elazığ'a uyuşturucu getirileceği ihbarıyla harekete geçti. Çalışma yapan ekipler, takibe aldıkları plakası açıklanmayan otomobili Soğuksu mevkiinde durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 10 kilo 390 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.
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