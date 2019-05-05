(Görüntülü) Otomobil, traktöre çarptı: 3 yaralı

ADIYAMAN’da kontrolden çıkan otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Şaban Özkan yönetimindeki 02 FS 597 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, önündeki Abuzer Ödemiş yönetimindeki 40 AP 911 plakalı traktöre çarptı. Kazada Şaban Özkan ile Kemal Özkan ve Abuzer Ödemiş yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.