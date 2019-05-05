(Görüntülü) Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te otomobil aynı yönde ilerleyen traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü Veli Kayhan (64) yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde Gaziantep-Kilis Karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 50 BG 059 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Veli Kayhan'ın kullandığı 27 EU 398 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Veli Kayhan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor.



Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.