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(Görüntülü) Otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Ayhan Kaymaz (25) yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı, takla atıp, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kaymaz ile yanındaki Abdulkadir Doyan (18), Sefa Acar (19) ve Selman Yeşil (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 4 genç, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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