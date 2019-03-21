(Görüntülü) Otomobil tabelaya çarptı: 2 ölü

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontorülünü yitirdiği 34 DF 5206 plakalı otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.