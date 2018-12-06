(Görüntülü) Otomobil şarampole uçtu Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Tolga YANIK KONYA () KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 6 kişide yaralandı. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Konya-Ereğli karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Asker yönetimindeki 42 MA 1458 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde aynı ülke vatandaşı 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası yaralılardan Muhammed Ayer'in (31) öldüğünü tespit etti. Şarampolde yatarak ambulans bekleyen diğer yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların ikisinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Muhammed Ayer'in cenazesi ise olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.