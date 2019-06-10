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(Görüntülü) Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Malatya-Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Hakkı Ayaz yönetimindeki 02 NA 280 plakalı otomobil,...

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya-Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Hakkı Ayaz yönetimindeki 02 NA 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Nazlı Aslantürk olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Hakki Ayaz ile Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren Aslantürk’ün cesedi ise yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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