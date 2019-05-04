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(Görüntülü) OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil farı yanmadığı ileri sürülen motosiklete arkadan çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet 80 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılardan...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil farı yanmadığı ileri sürülen motosiklete arkadan çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet 80 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


 

Kaza, Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Hamamlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İnegöl İlçe merkezine giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki far ve stop ışıkları yanmadığı ileri sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaklaşık 80 metre sürüklenen motosiklet ile otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Rasul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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