(Görüntülü) Otomobil köprü bariyerlerine saplandı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () - BAYRAM ziyareti için Kayseri?den Erzincan?a gelen bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil köprü bariyerlerine saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Bugün sabah erken saatlerde meydana gelen kaza da Kayseri?den Erzincan?a bayram ziyaretine gelen Yıldırım Saygıner yönetimindeki 38 GG 944 plakalı otomobil Erzincan-Sivas Karayolu 20'nci kilometresi Tüneller Mevki'nde kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobil köprü bariyerlerine saplanırken araç içerisinde bulunan sürücü Saygıner ve yakını olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bariyerlere saplanan otomobil çekici yardımı ile uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.