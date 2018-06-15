Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () - BAYRAM ziyareti için Kayseri?den Erzincan?a gelen bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil köprü bariyerlerine saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Bugün sabah erken saatlerde meydana gelen kaza da Kayseri?den Erzincan?a bayram ziyaretine gelen Yıldırım Saygıner yönetimindeki 38 GG 944 plakalı otomobil Erzincan-Sivas Karayolu 20'nci kilometresi Tüneller Mevki'nde kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobil köprü bariyerlerine saplanırken araç içerisinde bulunan sürücü Saygıner ve yakını olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bariyerlere saplanan otomobil çekici yardımı ile uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.
(Görüntülü) Otomobil köprü bariyerlerine saplandı
Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () - BAYRAM ziyareti için Kayseri?den Erzincan?a gelen bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil köprü bariyerlerine saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Bugün sabah erken saatlerde meydana gelen kaza da Kayseri?den...
15 Haziran 2018 Cuma 09:48
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