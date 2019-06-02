Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) Otomobil kanala uçtu, sürücü ağır yaralandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu sürücü Zekeriya Günöz, ağır yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cezaevi yönünden Silifke ilçe merkezi yönüne giden...

MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu sürücü Zekeriya Günöz, ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cezaevi yönünden Silifke ilçe merkezi yönüne giden Zekeriya Günöz yönetimindeki 33 RF 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Tel şeritten kanala uçan otomobili görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Günöz, otomobilin içerisinden çevredekiler ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Günöz, özel hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Günöz, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bildirildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328