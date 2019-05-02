(Görüntülü) Otomobil kamyona çarptı; 6 Suriyeli yaralandı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında D-400 karayolu Serik ilçesi Gedik kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 33 CMK...
02 Mayıs 2019 Perşembe 12:05
ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında D-400 karayolu Serik ilçesi Gedik kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 33 CMK 17 plakalı otomobil, aynı yöne giden E.Ö. yönetimindeki 54 DM 354 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan 4'ü Serik Devlet Hastanesi'ne, 2'si özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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