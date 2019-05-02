Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

(Görüntülü) Otomobil kamyona çarptı; 6 Suriyeli yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında D-400 karayolu Serik ilçesi Gedik kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 33 CMK...

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında D-400 karayolu Serik ilçesi Gedik kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 33 CMK 17 plakalı otomobil, aynı yöne giden E.Ö. yönetimindeki 54 DM 354 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan 4'ü Serik Devlet Hastanesi'ne, 2'si özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328