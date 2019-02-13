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(Görüntülü) Otomobil, istinat duvarına çarptı; Burcu bebek ile anne- babası yaralı

    Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Suat Gör ile eşi Gülcan ve kızı Burcu Gör...

 

 

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Suat Gör ile eşi Gülcan ve kızı Burcu Gör (1) yaralandı. 

Kaza, saat 11.30 sıralarında, TEM yolu Körfez Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Suat Gör yönetimindeki 34 GK 9748 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, dönerek, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sol ön lastiği, yerinden çıktı. Kazada sürücü Suat Gör ile araçtaki eşi Gülcan ve kızı Burcu Gör, yaralandı. Yoldan geçerken, kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle sağlık ve polis ekipleri, olay yerine geldi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gör çifti ile bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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