(Görüntülü) Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

AMASYA'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Kağan (17), ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, öğleden sonra Merzifon ilçesinde meydana geldi. Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Kağan ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kağan, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.