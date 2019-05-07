(Görüntülü) Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde, Çakırlar Mahallesi Hecinler mevkisinde meydana geldi. Yığılca yönüne giden Ayhan Yalçın yönetimindeki 81 AT 444 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zeki İntepe'nin kullandığı 81 AD 367 plakalı minibüs ile çarpıştı. Minibüs, yan yatarken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada 2 sürücü de yaralanırken, otomobilde sıkışan Ayhan Yalçın, itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Zeki İntepe ve Ayhan Yalçın, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



