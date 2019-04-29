(Görüntülü) Otomobil hoparlöründeki 'skunk'a 3 tutuklama
ÇORUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araçta yer alan hoparlör içerisine gizlenmiş 'skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirdi, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kentte, Narkotik Suçlarla Mücadele...
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:46
ÇORUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araçta yer alan hoparlör içerisine gizlenmiş 'skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirdi, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kentte, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum'dan İstanbul'a uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotimin takibe aldığı otomobil Osmancık ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan hoparlör içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.Y., R.Y. ve R.Ç., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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