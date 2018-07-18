(Görüntülü) Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin önünde giden hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Kazım Kaya (62) idaresindeki 78 AB 220 plakalı otomobil, dubalarla tek şeride düşürülmüş yolda önünde giden Kazım Demir idaresindeki 06 JRC 92 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kazım Kaya ve eşi Fatma Kaya (63) yaralandı. Sağlık ekipleri kalbi duran Kazım Kaya'ya kalp masajı yaparak hayata tekrar döndürdü. Hastaneye götürülürken yolda kalbi bir kez daha duran Kazım Kaya yaşamını yitirdi. Fatma Kaya ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Hafriyat Kamyonu sürücüsü Kazım Demir, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.