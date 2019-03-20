(Görüntülü) Otomobil çarpan otomobil üst geçitten düştü: 6 yaralı
DİYARBAKIR'da başka bir otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, üst geçitten yola düştü. Kazada 2 otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin...
20 Mart 2019 Çarşamba 17:54
DİYARBAKIR'da başka bir otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, üst geçitten yola düştü. Kazada 2 otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 TD 487 plakalı otomobil, Park Orman Kavşağı'nda önünde ilerleyen 34 KHJ 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 KHJ 23 plakalı otomobil, üst geçitten yola düştü. Kazada 2 otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobillerden çıkarılıp, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavi altınan alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada üst geçitten düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yapıldı.
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