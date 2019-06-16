(Görüntülü) Otomobil bariyerlere çarptı; belediye meclis üyesi yaralandı, eşi öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü AK Parti belediye meclis üyesi Eyüp Dopduğru (44) yaralanırken, eşi Feride Dopdoğru (41) ise yaşamını yitirdi. Kaza, öğleden sonra, Elazığ- Malatya yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Eyüp Dopdoğru yönetimindeki 50 AU 549 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeridi ayıran bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, otomobilde bulunan, evli ve 2 çocuk sahibi çiftten Feride Dopdoğru'nun yaşamını yitirdiği, sürücü Eyüp Dopdoğru'nun ise yaralandığı belirlendi. Bingöl'ün Genç ilçesinde AK Parti belediye meclis üyesi olan Eyüp Dopdoğru, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. AFAD ekibinin araçtan çıkardığı Feride Dopdoğru'nun cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.