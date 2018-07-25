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(Görüntülü) Otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çaptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Onur Kırmacı (25) öldü, yanındaki Osman Özdem ise yaralandı. Kaza, sabaha karşı Ergene- Çerkezköy TEM yolu ayrımında meydana...

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çaptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Onur Kırmacı (25) öldü, yanındaki Osman Özdem ise yaralandı. Kaza, sabaha karşı Ergene- Çerkezköy TEM yolu ayrımında meydana geldi. Onur Kırmacı yönetimindeki 34 KP 0985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Kırmacı olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Osman Özdem ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Özdem, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kırmacı'nın cesedi ide aynı hastanenin morguna konuldu.

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