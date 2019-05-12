(Görüntülü) Otomobil bagajının üzerinde çocukların tehlikeli yolculuğu

MALATYA'da 2 çocuğun otomobilin bagajının üstüne oturup, yolculuk yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öğle saatlerinde 2 çocuğun, kent merkezinden Battalgazi ilçesi yönüne giden 26 NV 397 plakalı otomobilin bagajının üzerine oturup seyahat etiğini gören sürücüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Arka camının çıkarıldığı, içine de malzemeler konduğu görülen otomobilin sürücüsü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.