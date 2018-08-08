(Görüntülü) Otomobil apartman bahçesine düştü; sürücüsü kaçtı
KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilden çıkan sürücü, kaçtı. Kaza, dün gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1006 Sokak'ta meydana geldi. Henüz...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:08
KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilden çıkan sürücü, kaçtı. Kaza, dün gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1006 Sokak'ta meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 EB 5651 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 3 metre yükseklikten Emişyekin Apartmanı'nın bahçesine düştü. Gürültüyü duyup dışarıya çıkan apartman sakinleri, yardım etmek için bahçeye koştu. Ancak, yan yatan otomobilden çıkan sürücünün olay yerinden ayrıldığı görüldü. Çağırılan polis ekipleri, hasar gören otomobilde inceleme yaptı. Ekipler, otomobilin sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
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