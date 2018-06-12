(Görüntülü) Otomobil alım satımı yapan genç, evinde ölü bulundu
KARAMAN'da ikinci el otomobil alıp satan bekâr Yasin Ş. (27), evindeki odasında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Tabancayı Yasin Ş.'nin sağ elinde bulan polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor. Olay, dün Çeltek Mahallesi...
12 Haziran 2018 Salı 14:43
KARAMAN'da ikinci el otomobil alıp satan bekâr Yasin Ş. (27), evindeki odasında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Tabancayı Yasin Ş.'nin sağ elinde bulan polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor. Olay, dün Çeltek Mahallesi 386 Sokak'ta meydana geldi. Yasin Ş.'nin yakınları eve geldiklerinde, genci odasında kanlar içinde buldu. Hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, başından vurulduğu belirlenen ve sağ elinde tabanca bulunan Yasin Ş.'nin öldüğünü tespit etti. Acı haberi alan Yasin Ş.'nin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdiği ve ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Yasin Ş.'nin sağ elinde bulunan tabanca nedeniyle, intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor. Yasin Ş.'nin, dün Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen bir cinayet davasında tanık olduğu; ancak duruşmaya katılmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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