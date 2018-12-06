ANKARA,() - ANKARA'da, kontrolden çıkan belediye otobüsünün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerinde bulunanlar, otobüsün altındaki yaralıları kurtarmak için elbirliği ile otobüsü hareket ettirmeye çalıştı.
(Görüntülü) Otobüsün altında kalan yaralıları elbirliği ile kurtarmaya çalıştılar
ANKARA,() - ANKARA'da, kontrolden çıkan belediye otobüsünün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerinde bulunanlar, otobüsün altındaki yaralıları kurtarmak için elbirliği...
06 Aralık 2018 Perşembe 18:57
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