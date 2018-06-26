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(Görüntülü) Otobüsteki taciz kavgası kamerada -2

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () ATAŞEHİR'de geçtiğimiz cuma günü özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıkmıştı. Bir yolcunun yaralandığı kavganın cep telefonu...

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () ATAŞEHİR'de geçtiğimiz cuma günü özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıkmıştı. Bir yolcunun yaralandığı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan 2 kişi ise yakalandı.



Olay geçtiğimiz cuma sabahı Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydu Kent otobüs durağı önünde meydana geldi. İddialara göre Erhan Özyuva'nın kullandığı 14 R kodlu özel halk otobüsü içinde bir kadın yolcu tacize uğradığını söyleyerek bağırmaya başladı. Bu sırada taciz ettiği iddia edilen 2 kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Durağa gelen sürücü kapıları açınca kavga durakta da devam etti. Kavgada tacizcilere müdahale eden F.Y karın bölgesinden bıçaklanırken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi bugün yakalandı. Bu arada kavgayla ilgili cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişi ile yolcuların durak önünde kavga ettiği görülüyor. Olaydan 4 sonra yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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