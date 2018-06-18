(Görüntülü) Otobüs kazasında yaralanan 39 kişi taburcu oldu

Muammer ŞEN KARAMAN KARAMAN'da yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 47 kişiden 39'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisi devam eden 8 yaralıdan 1'inin beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilmeye başlandı. Otobüs şoförü Celal Öztürk de gözaltına alındı. Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mersin Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'den İzmir'e giden Özkaymak firmasına ait Celal Öztürk (39) yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü Mersin'den Karaman'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3'ü personel 50 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız (26) yaşamını yitirdi. 47 kişide yaralandı. Yaralılardan 39'u Karaman Devlet Hastanesi'ne 4'ü kentteki özel hastaneye, 3'ü de Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 39 YARALI TABURCU OLDU Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 39'u yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 8 yaralıdan Mersin'de oturan Aksaray nüfusuna kayıtlı Öznur Kır'ın(23) beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Yaralılardan 3'ün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. CENAZELERİ AİLELERE TESLİM EDİLİYOR Kazada yaşamını yitiren Karaman Özel İdaresi'nde çalışan Rukiye Ertan'ın, bayram tatili için gittiği Adana'dan Karaman'a, üniversite öğrencisi Sultan Söylemez'in de memleketi Mersin'in Mut ilçesinden öğrenim gördüğü İzmir'e, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim görevlisi Hatice Yaldız'ın da Karaman'a dönmek üzere olduğu belirtildi. Sultan Söylemez'in cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Söylemez'in Mut ilçesinde defnedileceği belirtildi. Otopsileri süren Rukiye Ertan'ın Osmaniye merkez, öğretim görevlisi Hatice Yaldız'ın da yine Osmaniye Bahçeköy'de toprağa verileceği öğrenildi. 'KAZA YERİNE 200 METRE KALA YAĞMUR BASTIRDI' 46 yolcu kapasitesi bulunan otobüste 1 yolcunun fazla ve yolculardan 4'ün de biletsiz olduğu belirtildi. Kazada yaralanan ve tedavisi süren ikinci şoför İbrahim Çıkaran'ın (63) ifadesinde Gaziantep'ten Mersin'e kadar aracı kendisinin kullandığını belirterek, ''Mersin'de mola verdikten sonra diğer arkadaşımız otobüsü kullanmaya devam etti. Kaza yerine 200 metre kala yağmur aniden bastırdı. Kazanın olduğu viraja yaklaşırken ben arkadaşıma 'Viraj var. Dikkatli ol' diye uyardıktan sonra kaza oldu ve otobüs yan devrildi.'' dediği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan sürücü Celal Öztürk ile muavinin gözaltına alındığı belirtildi.