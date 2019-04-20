(Görüntülü) Oto yıkamacıda kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL()-SANCAKTEPE'de oto yıkamacıdan çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganlar plakası alınamayan bir araçla kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıdan saat 18.00 sıralarında çıkan ve akraba oldukları öğrenilen Emre C. ve Hasan C. otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Emre ve Hasan C. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri araçla hızla uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Yaralılar, otomobille yakında bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan C.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerini şerit çekerek, kapatan polis çevrede delil aradı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.