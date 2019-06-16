(Görüntülü) Oto galeri önündeki 2 araç kundaklandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, oto galeri önünde park halinde bulunan 2 otomobil kundaklandı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, oto galerinin önüne geldi. Şüpheli, 5 litrelik pet şişedeki benzini döktüğü park halindeki 2 otomobili ateşe verdi. Şüpheli, araçların alev almasının ardından benzin dolu pet şişeyi yolun ortasına bıraktıktan sonra koşarak kaçtı. Patlama sesini duyan çevredeki binalarda oturanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlatırken, araçların içindeki alevlere müdahale etmek için camları kırdı. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu alevler söndürüldü, 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.