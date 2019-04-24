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(Görüntülü) Ot toplarken 750 metre yükseklikten düştü

​SİİRT'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre yabani ot toplarken dengesini kaybeden Asiye Aktuğ (40), 750 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yer drone ile tespit edilen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor. Olay, öğlen saatlerinde...

​SİİRT'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre yabani ot toplarken dengesini kaybeden Asiye Aktuğ (40), 750 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yer drone ile tespit edilen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor. Olay, öğlen saatlerinde Kaletül Üstad tepesi bölgesinde meydana geldi. Asiye Aktuğ, ailesiyle birlikte yabani ot topladığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 750 metre yükseklikteki tepeden düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından drone ile Aktuğ'un düştüğü yeri tespit etti. Hayatını kaybettiği düşünülen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.

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