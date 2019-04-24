(Görüntülü) Ot toplarken 750 metre yükseklikten düştü
SİİRT'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre yabani ot toplarken dengesini kaybeden Asiye Aktuğ (40), 750 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yer drone ile tespit edilen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor. Olay, öğlen saatlerinde...
24 Nisan 2019 Çarşamba 18:37
SİİRT'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre yabani ot toplarken dengesini kaybeden Asiye Aktuğ (40), 750 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yer drone ile tespit edilen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor. Olay, öğlen saatlerinde Kaletül Üstad tepesi bölgesinde meydana geldi. Asiye Aktuğ, ailesiyle birlikte yabani ot topladığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 750 metre yükseklikteki tepeden düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından drone ile Aktuğ'un düştüğü yeri tespit etti. Hayatını kaybettiği düşünülen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.