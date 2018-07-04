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(Görüntülü) Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü

HİSARCIKLIOĞLU OSMANİYE'DE Beraberinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte Osmaniye'ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak...

HİSARCIKLIOĞLU OSMANİYE'DE

Beraberinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte Osmaniye'ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşerek, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası saldırısı hakkında bilgi aldı. Hisarcıklıoğlu daha sonra, silahlı saldırıda yaralanan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un ailesini de ziyaret ederek taziyesini ileten Hisarcıklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Oda başkanımızın yaralanmasına, Hasan beyin vefatına çok üzüldük. Hem taziye hem bilgi almak için valimizi ziyaret ettik. Başımız sağolsun. Tabi Osmaniye’nin böyle bir şeyle anılması iyi bir şey değil" dedi.

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