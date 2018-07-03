(Görüntülü) Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; Başkan yaralandı, yardımcısı öldü

OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Devrim Aksoy, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı, yardımcısı Hasan Ersoy ise yaşamını yitirdi. Saldırgan olduğu tahmin edilen 1 kişi gözaltına alındı. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na saat 12.00 sıralarında gelen kişi, OTSO Başkanı Devrim Aksoy'un iki katlı binanın üst katında bulunan makam odasına girdi. Burada, kimliği açıklanmayan kişi ile Başkan Aksoy ve yardımcısı Hasan Ersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, silahını çekip, Aksoy ve Ersoy'a peş peşe ateş etti. Başkan Devrim Aksoy ayağına, yardımcısı Hasan Ersoy ise vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Binada panik büyük yaşanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, Ersoy ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Başkan Aksoy'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ​1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, OTSO binasına bağlanan caddeleri tuttu. Yapılan çalışmayla saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. ÇOK KAN KAYBETMİŞ Özel Yeni Hayat Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Kocaman, Hasan Ersoy'un ağır yaralı olarak hastaneye getirildiğini, çok fazla kan kaybettiğini, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadığını söyledi. MHP'Lİ ADAYIN AĞABEYİ Oda Başkanı Devrim Aksoy'un, bir önceki dönemde MHP'de MYK üyesi olarak görev alan ve 24 Haziran seçimlerinde MHP'den ikinci sıra Osmaniye milletvekili adayı gösterilen, ancak kazanamayan Doç. Dr. Ruhi Ersoy'un ağabeyi olduğu belirtildi.