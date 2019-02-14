(Görüntülü) Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan, meslekten ihraç 12 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
14 Şubat 2019 Perşembe 12:32
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan, meslekten ihraç 12 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ/PDY'den sınav sorularını önceden alanlara yönelik 76 ilde operasyon düzenlendi. Osmaniye'de de tamamı meslekten ihraç edilmiş 24 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan 12 eski komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin sorgularının devam ettiği belirtildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.