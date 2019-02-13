(Görüntülü) Ortağını öldüren şüpheli tutuklandı
KAYSERİ'de, akaryakıt istasyonu ve emlak üzerine iş yerleri bulunan ortağı Mehmet Özet'i (49), tüfekle vurarak öldüren Mustafa Murat (56), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olay, dün öğle saatlerinde,...
13 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
KAYSERİ'de, akaryakıt istasyonu ve emlak üzerine iş yerleri bulunan ortağı Mehmet Özet'i (49), tüfekle vurarak öldüren Mustafa Murat (56), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gesi İldem Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tomarza Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yapan ve bir süre önce emekli olan Mustafa Murat, ortak olduğu Mehmet Özet ile borç alacak sorunu nedeniyle kavga etti. Çıkan kavgada Mustafa Murat, 3 yıllık ortağı Mehmet Özet'i tüfekle başından vurdu. Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Özet, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Suç aleti silah ile polise teslim olan Mustafa Murat, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.