(Görüntülü) Ormanda fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, jandarma ormanlık alanda otomobilde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile 2 erkeği yakaladı. Bölge yakınında olan ve araçtaki yabancı uyruklu kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişi de ormanlık...
02 Mayıs 2019 Perşembe 13:29
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, jandarma ormanlık alanda otomobilde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile 2 erkeği yakaladı. Bölge yakınında olan ve araçtaki yabancı uyruklu kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişi de ormanlık alanda yakalanıp, gözaltına alındı. Derince’de dün gece devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, ormanlık alanda park halinde bulunan otomobilin yanına gitti. Araçta 2 erkek, 2 kadın olduğunu fark eden jandarma ekipleri, araçtakileri uyararak aşağıya inmelerini istedi. Araçtan inen 4 kişi ile ormanlık alanda aracı gözetleyen 1 kişi kaçmaya başladı. Jandarma önce, araçtan inen 4 kişiyi yakaladı, daha sonra da ormanı didik didik arayarak R.A.'yı da yakaladı. PASAPORTUNA EL KOYMUŞ Jandarma, 2’si kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, R.A.'nın Ş.A. isimli kadınla birlikte Özbekistan uyruklu K.S.’yi hizmetçilik ve çocuk bakıcılığı yaptırmak vaadiyle Türkiye'ye getirdiği, pasaportuna el koyarak kendisini Türkiye’ye getirme masrafları adı altında borçlandırdığı ve borcuna karşılık fuhşa zorladığını belirledi. Adliyeye sevk edilen R.A. ve Ş.A. tutuklanırken, R.A. ile internet üzerinden görüşerek kadınlarla birlikte olan S.K. ve Ç.K. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Özbekistan uyruklu K.S. ise ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.