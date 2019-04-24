(Görüntülü) Orman işçilerinin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK ()- KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, devrilen ağacın altında kalan Mehmet Özgü (51) hayatını kaybetti, arkadaşı Durmuş Kaskatı (56) ise yaralandı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Hisar Köyü Bakraz mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Mehmet Özgü ve Durmuş Kaskatı’nın üzerine motorlu testere ile kestikleri ağaç devrildi. Yaralanan Özgü ve Kaskatı, diğer işçiler tarafından ağacın altından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye giderken duran Mehmet Özgü'nün kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet Özgü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durmuş Kaskatı’nın ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.